Cessione last minute pernell'ultima sessione estiva di mercato. Quella partenza destinazione Liverpool ha sorpreso tutti, non tanto perché il brasiliano abbia lasciato la Juventus, che da tempo aveva mostrato di non voler puntare su di lui. Soprattutto per la destinazione, i Reds protagonisti in Premier e Champions League negli ultimi anni. L'inizio di avventura inglese, però, non è andato come Arthur sperava, tanto che c'è già chi ha parlato di un nuovo trasferimento a gennaio. Un'ipotesi che né il giocatore, né il club stanno valutando. Lo racconta Calciomercato.com.