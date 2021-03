Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, Arthur è pronto a riprendersi le redini del centrocampo della Juventus contro il Porto. Dopo il rodaggio di 20 minuti contro la Lazio, il brasiliano si sente pronto per dire la sua nella sfida di domani contro i portoghesi. Arthur ha vissuto un febbraio tormentato a causa di una calcificazione a livello della membrana interossea, il piano di cure sta producendo i suoi effetti e si candida a vestire una maglia da titolare contro il Porto, anche se non sarà al massimo della condizione.