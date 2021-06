Arthur ha vissuto una stagione di luci e ombre. Le prime dovute ai suoi lampi di classe e geometrie, le seconde per una condizione fisica precaria. La Juventus, dopo un solo anno dal suo acquisto, non lo riterrebbe indispensabili e per questo è disposta ad ascoltare eventuali offerte. Stando a quanto riporta Todofichajes.com, il club bianconero punta ad incassare circa 35 milioni di euro dalla cessione del centrocampista brasiliano, con il Paris Saint-Germain spettatore interessato.