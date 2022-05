13









Okay, Arthur è recuperato. E il resto della ciurma? La Juventus deve affrontare un momento comunque importante della stagione e adesso "giocano sempre gli stessi", dunque un po' di stanchezza mentale da smussare c'è. Eccome se c'è.



L'ha dimostrato anche la partita contro il Venezia: dopo un buon avvio, la benzina è praticamente finita. Oltre al gioco, c'è anche una condizione da rispolverare, comunque migliorare. La Juventus ha ancora un'emergenza importante in mezzo al campo, oltre che sulle fasce. Basti pensare a Danilo: tra difesa e mediana, non riesce a riposare a causa delle tante assenze.



Ma cosa filtra in vista della finale di Coppa Italia? Date uno sguardo alla gallery dedicata.