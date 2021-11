... a Milano. Il centrocampista dellaha approfittato della domenica di riposo concessa ai bianconeri da Massimilianodopo la sgambata contro La Pianese per una gita nel capoluogo lombardo, come testimoniato dalle sue Instagram stories che lo ritraggono in Piazza del Duomo insieme a un amico. Un po' di relax per il brasiliano, che martedì pomeriggio tornerà al lavoro insieme al resto della squadra per preparare la sfida di sabato sera contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Previsto, nel frattempo, anche il rientro dei primi giocatori bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali.