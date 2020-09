Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo centrocampista della Juventus Arthur Melo ha parlato anche della sua posizione in campo: "Vediamo un po', in nazionale ho giocato in modo diverso rispetto al ruolo che avevo al Barcellona. Non so come verrò schierato in questa nuova squadra quando inizieremo a giocare, ma posso ricoprire tutte le posizioni: a quattro ma anche a due. Disposizioni diverse, ma posso giocare in entrambe le posizioni. Credo che ne parleremo più in là nel dettaglio, ma non ci saranno problemi".