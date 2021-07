Ad anticiparlo è Calciomercato.com, secondo cui il brasiliano risolverà una volta per tutte il problema alla calcificazione ossea alla tibia e lo farà con un intervento chirurgico.Dopo i primi giorni di ritiro, per l'ex Barcellona è arrivato un verdetto chiaro: la Juve ha preso in mano la situazione e ha programmato l'intervento già nelle prossime ore, il giocatore dovrebbe dunque restare lontano dal campo per altri due mesi, tornando di fatto nel mese di ottobre. Tutto nasce il 16 dicembre 2020, Juve-Atalanta, quando Romero interviene in modo scomposto su Arthur. Apparentemente niente di grave, ma col passare dei giorni l’infortunio si complica. Giocare sul dolore non ha aiutato, né l'ha fatto la terapia conservativa a cui si è sottoposto. Adesso Arthur riparte da un'operazione, dopo il primo giorno di ritiro.