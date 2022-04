Ancora un allenamento a parte per Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano ha continuato il lavoro differenziato, a questo punto diventa molto complicato rivederlo già in squadra per il match con il Venezia. Non è da escludere del tutto la convocazione, tuttavia - anche per precauzione, con la finale di Coppa Italia dietro l'angolo -, Arthur viaggia verso un nuovo turno di riposo, così da recuperare al massimo per le prossime sfide. Ancora out chiaramente De Sciglio, che dovrebbe tornare a disposizione per il match del 15 maggio contro la Lazio: per la finale di Roma è infatti squalificato.