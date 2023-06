Il futuro di Arthur sarà ancora lontano da Torino; nonostante non sia riscattato dal Livepool, il brasiliano tornerà alla Juve solo metaforicamente perché il club bianconero e lo stesso giocatore faranno tutto per trovare una soluzione. Secondo Gazzetta,it, già settimana prossima ci sarà un incontro tra l'agente, Federico Pastorello e il club con Calvo e Cherubini in prima fila in attesa che arrivi il nuovo ds. Arthur avrebbe delle offerte dalla Turchia e dalla Spagna, la Juve ci spera.