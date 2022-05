"Separato in casa". Così i colleghi di Calciomercato.com parlano di Arthur e della sua attuale situazione alla Juve, dopo una stagione molto deludente in cui il brasiliano, anche a causa degli infortuni, non è riuscito a trovare continuità. Cercato a gennaio dall'Arsenal, ora il centrocampista è di nuovo sul mercato, ma la sua valutazione e il suo peso a bilancio continuano a costituire un problema per i bianconeri, che già la scorsa estate non avevano potuto trovare una quadra per la sua cessione.

"Ora, con un anno in più di ammortizzamento, il suo cartellino pesa 45 milioni sul bilancio della società", si legge su CM. "Probabilmente, per evitare una pesante minusvalenza, l'unica soluzione è un prestito con diritto di riscatto. In questo caso, con un anno di ammortizzamento in più, la Juve avrebbe bisogno solo (si fa per dire) di 30 milioni per scongiurarla".