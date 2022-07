Si lavora, si tesse la tela, si prova a concretizzare un addio praticamente annunciato. Arthur è più vicino all'addio alla Juventus, si sta convincendo della possibilità Valencia e - soprattutto - la Juve si è ormai rassegnata a lasciarlo partire in prestito, con parte dell'ingaggio pagata proprio dal club bianconero.Arthur ha ascoltato la proposta del Valencia, nonostante le titubanze iniziali ha aperto alla possibilità di giocare per Rino Gattuso: gli manca tanto il calcio spagnolo e potrebbe così ritornare a giocare in Liga. Anche la Juve spinge per l'addio, così potrà accelerare per Leandro Paredes. Lunedì giorno già indicativo, importante, chissà se decisivo: sarà formalizzata la nuova proposta, con il brasiliano pronto a dare la sua versione definitiva dei fatti.