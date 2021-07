sarà in. Prima di prendere qualsiasi altra decisione, soprattutto sull'intervento, il centrocampista è pronto a convincere Allegri: vuole essere utile sin da subito. Il tecnico vuole valutarlo fino in fondo, mentre il giocatore vuole dimenticare il problema di calcificazione che ormai lo perseguita dalla gara con l'Atalanta. In ogni caso, come racconta Tuttosport, Arthur si aggregherà al gruppo squadra la settimana prossima e verrà valutata la calcificazione. "Il test sarà rappresentato dalle amichevoli: se la gamba soffrirà, allora verrà pianificata una operazione. Due mesi il termine per il rientro", scrive TS.