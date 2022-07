"Arthur, Chiesa e Kaio Jorge non ci saranno, poiché infortunati", dice Max Allegri presentando la tournée negli USA, al via tra qualche giorno. Se Chiesa e Kaio Jorge sono lungodegenti, fuori da tempo per gravi infortuni, ha un po' stupito l'assenza di. Secondo quanto appreso da ilBianconero.com, il centrocampista brasiliano, che è sul mercato, salterà per un problema alla caviglia. Resterà alla Continassa per recuperare in vista dell'inizio della stagione.