Come procede con la calcificazione di Arthur? Secondo quanto filtra dal Brasile, il giocatore sta curando il problema con sedute di onde d'urto focali, una terapia medica biofisica basata su stimolazioni acustiche, utilizzata per risolvere patologie a carico di ossa, tendini e muscoli. Per capire i risultati bisognerà attendere qualche una settimana, forse qualcosa di più. Se dovesse continuare ad avere dolore c'è il forte rischio di finire sotto i ferri, che di fatto vorrebbe dire mettere fine alla prima annata in bianconero.