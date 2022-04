E Arthur? Dal brasiliano, che finora ha segnato zero gol e messo insieme solo 14 presenze da titolare - solo Zakaria, arrivato a gennaio, ha giocato meno tra i centrocampisti -, ci si aspetta qualcosa in più. A raccontarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come tra infortuni e difficoltà iniziali di ambientamento, in queste due stagioni bianconere Arthur non abbia ancora lasciato il segno. "Adesso avrà l’occasione per ritagliarsi più spazio ma non sarà facile convincere Allegri a rinunciare a Rabiot, uno dei suoi fedelissimi", scrive il quotidiano.