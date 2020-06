Nella giornata di ieri l'affarecol Barcellona ha avuto una svolta: è arrivato il sì del brasiliano che si è convinto ad accettare il trasferimento alla Juventus. Quando arriva? L'operazione verrà ufficializzata a settembre, alla riapertura del mercato. Prima della riapertura del mercato il giocatore non verrà a Torino, così come Pjanic non lascerà i bianconeri fino alla fine della stagione attuale. Poi, le loro strade si incroceranno tra l'Italia e la Spagna; e la Juve abbraccerà Arthur.