Come racconta Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta a dire addio anche ad Arthur, che guadagna un po’ meno rispetto al gallese - sui 5 milioni - ma al pari di Ramsey sembra fuori dal progetto di Massimiliano Allegri . In questo caso il club lavora su un prestito o su uno scambio, caldeggiato dallo stesso giocatore: il brasiliano, con il Mondiale alle porte, vuole giocare con continuità per avere una chance di convocazione. Ed è consapevole che, se rimanesse a Torino, non avrebbe questa opportunità. Su di lui c’è l’interesse dell’Arsenal e la trattativa potrebbe includere l’arrivo a Torino del difensore brasiliano Gabriel.