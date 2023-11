Secondo quanto riportato da Tuttosport, si profila un possibile movimento nella linea mediana in vista della prossima stagione, con il ritorno dialladopo il prestito annuale alla Fiorentina. Federico Pastorello, agente del calciatore brasiliano, ha dichiarato: "L’accordo prevede un diritto di riscatto per dare l’opportunità al club viola di valutarne l’acquisto, ma non lo considero quasi. Il giocatore ha un contratto oneroso e ci sarebbero delle problematiche, anche se lui a Firenze si sta trovando benissimo." Nel frattempo, Arthur, dopo il grave infortunio che ha condizionato la sua passata stagione al Liverpool, sta ritrovando la forma: "Ma ero certo che a Firenze avrebbe fatto bene, le sue qualità si adattano alla perfezione al gioco di mister Italiano."