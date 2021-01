Chiesa stringerà i denti a dx, dall'altra parte c'è Ramsey. In mezzo dipende da McKennie, il gioco delle coppie tra mediani comunque è continuo e Bentancur-Rabiot sono forse in leggero vantaggio su Arthur. Così racconta Calciomercato.com, in vista della super sfida di settimana prossima a San Siro: ci sarà Inter-Juve e sarà determinante per il campionato.