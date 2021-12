La Juventus sta valutando da tempo la cessione di, che secondo Tuttosport potrebbe arrivare già a gennaio. Il brasiliano, come riporta il quotidiano, potrebbe partire in prestito nella prossima sessione di mercato. La cessione, infatti, sarebbe piuttosto problematica per la Juventus, che per non realizzare una minusvalenza dovrebbe cederlo per una cifra davvero importante.