Arrivato a sorpresa alsul finale di mercato,adesso lavora per convinceree ritagliarsi uno spazio in squadra. In ritardo di condizione, come riporta Tuttosport, il brasiliano ha deciso di puntare su tre professionisti per recuperare il gap: il preparatore fisico Daniel Esteban Labarca Encina , la nutrizionista Joana Pessoa Dell’Oro e il fisioterapista Adrián Martínez Castro. Anche la Juventus fa il tifo per il centrocampista: il riscatto da parte dei Reds varrebbe circa 40 milioni.