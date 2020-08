4









Bastano un po' di immagini, e Pirlo che prova a urlare, per rianimare i cuori dei tifosi della Juventus. Dopo la notizia dell'arrivo - praticamente vicino - di McKennie, i social si sono scatenati su video e foto in arrivo dalla Continassa: le prime con Arthur assoluto protagonista. E che movenze, per il brasiliano. Che ritmo. Se ascoltate attentamente, è tra i più ricercati dai compagni. Con la palla al piede, qualità raramente vista a Torino nell'ultima stagione.



IL GRUPPO VINCENTE - Tanto Arthur, dicevamo. Ma anche una super parata di Szczesny, buona intensità da parte di Bernardeschi e ottime giocate di Nicolò Fagioli, tra i preferiti di Pirlo tra i ragazzi saliti in prima squadra dall'Under 23. A guidare il gruppo vincente della partitella, Gigi Buffon, insieme a qualche vecchia conoscenza di rientro a Torino come Marko Pjaca. IL COMUNICATO - "Prime sedute collettive e prime esercitazioni tattiche per la Juventus: dopo gli allenamenti dei giorni scorsi, affrontati a piccoli gruppi, in linea con il protocollo federale la squadra ha avuto la possibilità di ricompattarsi e Andrea Pirlo e il suo staff hanno subito sfruttato l'occasione. La tattica è stata così il tema portante delle due sessioni odierne sostenute al JTC e i bianconeri hanno iniziato a lavorare sui movimenti e i meccanismi che dovranno assimilare in vista della prime gare della stagione. Domani si torna in campo, ma per una sola seduta, in programma nel pomeriggio".