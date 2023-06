Tra i giocatori per cui la Juve dovrà trovare una soluzione c'è Arthur, non riscattato dal Liverpool e con un ingaggio pesantissimo da 7 milioni di euro. Presto, scrive Tuttosport, ci sarà un incontro con l'agente, Federico Pastorello e si capirà quale strada percorrere. Quella di un nuovo prestito, magari in Turchia (al Galatasaray) o in Spagna ma anche l'opzione di rescindere il contratto.