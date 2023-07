Intervenuto ai microfoni di Sport,ha parlato anche del difficile periodo trascorso in prestito al. Ecco il racconto del centrocampista di proprietà della: "Siache i miei compagni mi hanno aiutato molto in un momento difficile ed è quello che porto con me. E inla prima parola che mi viene in mente è intensità, incredibile, e sono stato fortunato ad essere lì. È quello che mi ha segnato di più quando sono arrivato".