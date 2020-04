Il nome nuovo per il centrocampo della Juventus che verrà, è senz'altro Arthur del Barcellona. Su di lui, i bianconeri sembrano essersi mossi negli ultimi giorni, ma ancora è tutta una trattativa da scrivere. Tra le possibili piste, si è parlato anche di uno scambio con Miralem Pjanic: eppure, secondo quanto riporta Calciomercato.com, il bosniaco non sembra essere una prima scelta per il Barcellona, al contrario invece di Arthur che piace molto a Fabio Paratici e a tutta la dirigenza bianconera. Difficile, quindi, che si concretizzi questa ipotesi.