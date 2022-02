Arthur è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Empoli-Juve. Ecco le parole del centrocampista brasiliano: "Loro sono una buona squadra, li abbiamo studiati con attenzione per tutta la settimana: hanno giocatori di qualità che salgono il campo velocemente, dovremo stare attenti in fase difensiva. McKennie? Peccato, stava aiutando molto la squadra e facendo un bel campionato: gli mandiamo tutta la nostra energia perchè torni presto. In panchina comunque abbiamo giocatori di qualità, sia che giochino sia che non lo facciano devono essere pronti per far sempre meglio".