Per il momento,alladopo una stagione deludente al Liverpool. Il centrocampista brasiliano non rientrerà comunque nei piani del club bianconero e la Juve sta cercando attivamente nuovi acquirenti per il giocatore. Secondo quanto riportato dal portale britannico Daily Mail, due club di Premier League avrebbero manifestato interesse per Arthur, anche se non sono stati specificati i nomi delle squadre coinvolte.L'agente di Arthur, Federico Pastorello, ha dichiarato che si sta lavorando per riportare il giocatore in Premier League. Queste parole sono state pronunciate all'uscita della sede dell'Inter, indicando che ci potrebbero essere trattative in corso con club inglesi per assicurare un futuro al centrocampista brasiliano al di fuori della Juventus. È evidente che Arthur non faccia parte dei piani della Juventus e che il club sia determinato a cederlo. La cessione di Arthur consentirebbe al club di liberarsi di un giocatore che non ha mai convinto, su cui grava un ingaggio pesante. L'obiettivo? Per quanto possibile, ricavare liquidità per finanziare nuovi acquisti. Allo stesso tempo, il giocatore potrebbe avere l'opportunità di iniziare una nuova avventura in un campionato diverso, cercando di rilanciarsi e dimostrare il proprio valore.