Il suo prossimo futuro sembra lontano dalla Juve, con la società che sta provando anche a inserirlo nella trattativa con la Roma per Nicolò Zaniolo, in una formula che però appare complicata. Arthur, quindi, resta in bilico, e intanto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spunta un retroscena relativo al suo addio al Barcellona (nell'ambito dello scambio con Miralem Pjanic): secondo la rosea, il brasiliano non aveva nessuna intenzione di lasciare la Spagna, e fu necessario fargli capire che il suo sacrificio era fondamentale per la sopravvivenza del club catalano.