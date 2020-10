Avrebbe avuto la sua chance dal primo minuto se Juventus-Napoli si fosse giocata. Ma Arthur dovrà ancora aspettare per il tanto atteso momento, intanto si allena duramente per recuperare la miglior condizione fisica, dopo essere stato lontano dai campi a causa dello scontro con il Barcellona. Inattività, motivo per cui Tite non lo ha convocato per gli impegni del Brasile. Niente disperazione, il centrocampista si è rimboccato le maniche e lavora intensamente, come testimonia la sua storia su Instagram: squat funzionali con bilanciere, caricato con una grossa dose di pesi.