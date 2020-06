L'edizione odierna de Il Corriere di Torino fa il punto sul mercato in entrata della Juventus: "I sogni della Juve sono due - si legge -: Nicolò Zaniolo e Paul Pogba ma l’operazione «Pogback», tra ingaggio e cartellino, lascia parecchi dubbi alla Vecchia Signora, specialmente in un mercato in cui di cash da spendere ce ne sarà poco. Restano vivi sia Jorginho (Chelsea) che Houssem Aouar (Lione) mentre Sandro Tonali sembra ormai all’Inter". Insomma, dopo Arthur, il mercato della Juve a centrocampo non è assolutamente finito.