Come racconta Tuttosport,ha in testa il, ma soltanto nelle prossime 48 ore capirà se la corsa al Mondiale partirà dalla Spagna, dall’Inghilterra, dal Portogallo o dalla Francia. Sicuramente, a meno di clamorosi intoppi, il 26enne centrocampista brasiliano non resterà in Italia. Tanto per il suo agente, Federico Pastorello, quanto per la Juventus è cominciata una corsa contro il tempo per trovare una soluzione comoda a tutti entro il gong di fine mercato di giovedì (primo settembre).