Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Julensarebbe disposto a dare le redini del centrocampo ad, mentre l'interesse dei Wolves sembra essere molto concreto. Il passo successivo sarebbe trovare un accordo con la Juventus. Arthur, il cui contratto scade a giugno 2025, potrebbe optare per un prestito per il suo passaggio in Premier League, seguendo la stessa formula utilizzata lo scorso anno nell'operazione conclusa con il Liverpool.