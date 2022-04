3









Come sempre, un passo dopo l'altro. Tocca a Denis Zakaria dal primo minuto contro la Fiorentina. Il centrocampista svizzero rientra da titolare ed è dunque un dubbio in meno per Allegri verso la gara di Coppa Italia. Non che ce ne siano molti, in realtà. In particolare in una situazione parecchio complicata come quella che vive il tecnico guardando al suo centrocampo.



QUANDO TORNA ARTHUR - A proposito, quand'è che Arthur tornerà a gestire il centrocampo? La sensazione è che possa fare ritorno lunedì 25 aprile. Senza il brasiliano, il tecnico si affiderà nuovamente a Rabiot e dunque a Zakaria, con Danilo che potrebbe tornare a giocare in diesa, nel ruolo di terzino destro. Dalla parte opposta Alex Sandro è favorito su Pellegrini, mentre De Ligt sembra star bene: è guarito dalla gastroenterite ed è pronto a scendere in campo, probabilmente di fianco a Leonardo Bonucci. Perin tra i pali.



TOCCA A DUSAN - A guidare l'offensiva sarà ovviamente Dusan Vlahovic: dopo i fischi del Franchi, domani sera sarà acclamato dai suoi tifosi e proverà a scrollarsi di dosso un po' di ruggine e fatica, nonostante i gol arrivino sempre copiosi. Capitolo Dybala: se ne può fare a meno? Per ora l'argentino va verso una maglia da titolare, così come Morata e Cuadrado. 4-2-3-1 per "aprire" la Fiorentina...