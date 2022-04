7









Un passo dopo l'altro, ma Allegri molto probabilmente dovrà fare a meno di Arthur. Il centrocampista brasiliano si è allenato ancora a parte e il prossimo step - decisivo - è quello di valutare domani condizioni e sensazioni. Per ora, sembra più fuori che dentro dalla lista dei convocati, con Zakaria che invece dovrebbe essere pronto a giocare dal primo minuto.



QUANDO TORNA ARTHUR? - Si guarderà anche al campionato, alla partita ora decisiva di lunedì in casa del Sassuolo. Arthur potrebbe tornare a Reggio Emilia, dando magari il cambio in un reparto di fatto ai minimi storici, con soli due giocatori di ruolo, di cui uno persino acciaccato. Senza forzare, Allegri proverà intanto a capire le sue condizioni, poi farà le valutazioni del caso. C'è bisogno anche di Arthur in questo convulso finale di stagione.