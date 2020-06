La speranza di Juventus e Barcellona è quella di chiudere l'affare legato a Miralem Pjanic e Arthur il prima possibile. Per farlo, ovviamente, resta solo da convincere il giocatore brasiliano del Barça, che finora non sembrava disposto a lasciare la Spagna, salvo poi lasciare uno spiraglio di apertura negli ultimi giorni. Così, come riporta Sky Sport, la trattativa procede, con i bianconeri che preparano l'offerta: ad Arthur, infatti, la Juventus sembrerebbe disposta a garantire almeno 5 milioni di euro a stagione.