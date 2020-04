1









Il Mundo Deportivo ha aperto ieri con la stretta della Juventus per il centrocampista del Barcellona Arthur. Un profilo che piace a Paratici e sarebbe ideale per il gioco di Sarri che lì in mezzo vuole giocatori di qualità dai piedi buoni. Il Barça non chiude la porta, anzi: gli spagnoli hanno rilanciato chiedendo in cambio Rodrigo Bentancur. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, l'uruguaiano piace all'allenatore Quique Setien e al ds Abidal. La Juve gli ha rinnovato il contratto da poco e ha rifiutato 45 milioni dell'Atletico Madrid, ma il Barça ci prova e lo ha chiesto come contropartita nell'affare Arthur.