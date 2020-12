L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sull’inizio di stagione di Arthur, valutato sufficiente: “Quel che è certo, per Arthur come per la Juventus, è che la media tra Benevento e Barcellona non può essere soddisfacente. Prova da 7 e da dolorosi rimpianti per i tifosi blaugrana al Camp Nou, da 5 con tanto di colpe sul gol di Letizia al Vigorito. La media è 6 e guarda caso corrisponde quasi esattamente proprio alla media voto stagionale del brasiliano nelle pagelle di Tuttosport: 6,1. Una sufficienza che non è sufficiente. Non alla Juventus, non per un giocatore valutato 80 milioni e comunque arrivato in cambio di uno dei protagonisti dei successi bianconeri degli ultimi anni come Pjanic. Nessuno, però, è mai bocciato con un 6, e nessuno è mai bocciato a gennaio”.