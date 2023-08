Laè ormai pronta a iniziare la propria stagione. E lo sono anche i giocatori che in questa sessione di mercato hanno lasciato la base bianconera ma solo in prestito, con la speranza di trovare più minutaggio e fortuna altrove. Tra questi c'è anche, in cerca di riscatto dopo la sfortunatissima annata al Liverpool, che è stato regolarmente convocato da Vincenzo Italiano per l'esordio in Serie A della, che affronterà il. Il centrocampista brasiliano, stando alle ultime notizie da Firenze, dovrebbe anche partire dal primo minuto.