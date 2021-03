Arthur è pronto finalmente a tornare titolare in campionato nella Juventus. Il regista brasiliano ha avuto modo di esprimere il proprio punto di vista sulla stagione sua e della Juve in un'intervista a Sky Sport:

LA CALCIFICAZIONE - "Il mio è stato un infortunio strano e sfortunatissimo. Ma sono anche fortunato perché mi trovo in un grande club, con professionisti eccezionali, e c'è pure il mio gruppo di lavoro personale che lavora insieme. Hanno tutti fatto il massimo per farmi tornare a giocare il prima possibile. Ora sto molto meglio. Ovviamente devo sempre controllare bene i carichi di lavoro, perché non sono al 100%, ma ho una gran voglia di aiutare l'allenatore e i compagni! Dove posso aiutare io è in campo. Sto facendo il massimo, con medici e fisioterapisti, per essere al meglio il prima possibile."



COME VALUTA LA STAGIONE - "Per un bilancio della stagione è ancora presto, il campionato è aperto e possiamo vincerlo. Siamo in finale di Coppa Italia e possiamo vincerla. Potrebbe venir fuori una stagione positiva. Certo, l'obiettivo più grande era la Champions League e quella per quest'anno non possiamo più vincerla. Ma ora dobbiamo solo guardare avanti e provare a vincere tutte le partite che ci restano: non tutto è perduto".