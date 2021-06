Arthur vuole restare. E' quanto emerge dall'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come il brasiliano abbia intenzione di rimanere a Torino nonostante il flirt con il Psg - al momento: nulla di concreto -, ma forte di un lungo contratto alla Juventus. Dipendesse dalla sua volontà, l'ex Barcellona si confermerebbe allora al 100%. Soprattutto, l'obiettivo di Arthur è quello di mettersi gli infortuni alle spalle e di dimostrare nella prossima annata quanto possa essere forte il contributo alla squadra. Arthur sa bene di avere le qualità e non vede l'ora di dimostrarlo acnhe ad Allegri: l'arrivo del nuovo tecnico "non ha cambiato il suo stato d'animo".