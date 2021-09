Il recupero dall'operazione post calcificazione finalmente si avvicina al suo completamento. Parliamo naturalmente di Arthur, che dopo l'incidente stradale di ieri in Ferrari a Torino ha potuto effettuare solo oggi le visite mediche di controllo, che gli hanno dato l'ok clinico per tornare ad allenarsi. Stando alle informazioni in nostro possesso, il regista brasiliano rientrerà in gruppo lunedì, all'indomani della partita con la Sampdoria.

MA QUANDO SARÀ ARRUOLABILE DA ALLEGRI? - Per rivedere Arthur disputare un match ufficiale, però, dovremo aspettare metà ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Da cerchiare sul calendario domenica 17, giorno (anzi, sera) della sfida con la Roma all'Allianz Stadium.