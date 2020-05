Arthur ha già detto no all'Inter di Antonio Conte che ha provato ad inserirlo nello scambio per Lautaro Martinez, obiettivo di mercato primario per l'attacco del Barcellona. Secondo Mundo Deportivo,Come anticipato da Ilbianconero.com la Juve vuole solo lui nello scambio con Miralem Pjanic altrimenti i bianconeri cercheranno un altro acquirente sul mercato con PSG e Chelsea che sono subito dietro ai blaugrana.Intanto rientra la polemica che riguardava l'auto cambiata da un allenamento e l'altro . Dopo il primo, al quale si è presentato in Range Rover, il brasiliano era arrivato in Ferrari, violando (sulla carta) il protocollo della Liga. In realtà il calciatore aveva avvertito club e autorità competenti. Una volta sistemato, si è presentato al centro di allenamento nuovamente alla guida del suo Range Rover. In attesa di decidere il futuro. Se non dice sì alla Juve, Pjanic non va al Barça.