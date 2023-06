Dopo aver concluso positivamente la trattativa per Dejan Kulusveski, riscattato dal Tottenham a un prezzo inferiore rispetto alla cifra inizialmente stabilita (30 milioni anziché 35), il direttore sportivosi trova ora di fronte alla sfida di ottenere lo stesso risultato con Denis Zakaria, seguito da West Ham e Borussia Dortmund,, nel mirino di Galatasaray e Borussia Dortmund, e. Tuttavia, è proprio quest'ultimo il caso più complicato da risolvere, dato che il centrocampista brasiliano gode di un ingaggio molto elevato (la Juventus dovrebbe versargli 18 milioni netti nelle prossime due stagioni, tra stipendio fisso e bonus), e non sembra esserci molta disponibilità da parte di altri club ad accoglierlo.Il desiderio di, arrivato allanell'estate del 2020, quando Andrea Pirlo era allenatore dei bianconeri, è quello di rimanere indopo una scorsa stagione poco entusiasmante e pesantemente influenzata dagli infortuni, trascorsa con la maglia del Liverpool. Tra i club interessati sembra esserci anche ildi, che ha già effettuato un primo sondaggio con il suo entourage. Inoltre, si è parlato di un contatto con l'Aston Villa in passato. Da segnalare anche l'interesse dell'Arabia Saudita, che sta valutando anche l'acquisto di Alex Sandro.