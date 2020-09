Arthur Melo oggi si è presentato ufficialmente alla Juventus. C'è molta attesa per scoprire il contributo che il centrocampista brasiliano proveniente dal Barcellona potrà dare alla causa bianconera. E c'era attesa per scoprire il numero di maglia che avrebbe scelto. Oltre a lui, infatti, è stata "presentata" anche la sua maglia: la numero 5. Un numero che Arthur non ha mai vestito in carriera, ma che era il numero di Miralem Pjanic, giocatore di cui Arthur viene a prendere il posto. Un ideale passaggio di consegne per mettere le basi del nuovo corso juventino.