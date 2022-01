Una buona notizia per Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli. Come auspicato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, il brasiliano Arthur si è negativizzato. Lo ha comunicato la stessa società bianconera sui canali social e sul sito ufficiale: "Arthur ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra questa sera presso il JTC".