La Juventus ha ufficializzato questa settimana il colpo Arthur dal Barcellona per la prossima stagione. Il brasiliano ha firmato un contratto quinquennale con i bianconeri, ma a quali cifre? Arthur guadagnerà circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. Meno di Pjanic, che in bianconero percepisce 6,5 milioni a stagione. Un colpo importante per il futuro.