Affare in dirittura d’arrivo. Dalla prossima stagione, Arthur sarà un nuovo giocatore della Juventus, infatti le visite mediche di oggi al J|Medical sono solo il preludio alla firma sul contratto e alla conseguente ufficialità che sanciranno, definitivamente, il passaggio del brasiliano in bianconero. Il percorso inverso lo farà Pjanic, che dopo quattro anni lascerà la Vecchia Signora per sposare la causa blaugrana. NIENTE CHAMPIONS - Nonostante Arthur possa iniziare a giocare agli ordini di Sarri dalla prossima stagione, il suo matrimonio con il Barcellona potrebbe finire in anticipo. È quanto raccontano dalla Spagna, secondo cui l’ex Gremio vorrebbe finire la sua esperienza in blaugrana prima dell’inizio di agosto, di fatto decidendo di non scendere in campo per la Champions League. Il motivo? Arthur non sarebbe rimasto contento dal trattamento riservatogli dal Barcellona, che ha calcato la mano per il suo addio. Infatti, il nodo che qualche giorno fa aveva arenato la trattativa era proprio la volontà del centrocampista di non voler lasciare la Catalogna. Mancava quel “sì”, che i blaugrana hanno ottenuto “con la forza”. Da qui l’idea di non disputare più la Champions, con il focus rivolto alla sua prossima avventura, la Juventus.