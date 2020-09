La sensazione è che presto diventerà importante per il centrocampo della Juventus. La mezzora abbondante concessa ad Arthur contro la Roma ha mostrato un giocatore in palla, preciso e tecnico, pronto a guadagnarsi una maglia da titolare per sistemare le geometrie bianconere. Il suo ambientamento al nostro Paese sta procedendo gradualmente, e l’ex Barcellona non perde occasione per migliorare, allenamento dopo allenamento, come dimostra il suo ultimo post apparso su Instagram: “Vieni con me” riferendosi al pallone, su grande, carissimo amico.