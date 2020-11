1









Il centrocampo della Juventus è finito sotto accusa in questo difficile inizio di campionato con la gestione Pirlo. E l'uomo deputato a gestire il pallone in cabina di regia, Arthur, per ora sta palesando qualche problema ad alzare i ritmi. Secondo Don Balon Cristiano Ronaldo si sta già muovendo per propiziare un trasferimento anglo-portoghese. Ruben Neves, centrocampista di qualità del Wolverhampton, club di Premier League legato al super procuratore Jorge Mendes (che assiste sia Ronaldo che Neves). Il prezzo di Neves si aggirerebbe sui 50 milioni di euro.