Come racconta Tuttosport, anche Arthur è sotto esame, "e forse per lui è già questione di esami riparatori: si sa che a gennaio è stato ad un passo dalla cessione e se solo fosse arrivata l’offerta giusta l’addio sarebbe stato consumato senza eccessivi patemi d’animo". La Juventus, per il quotidiano, ha apprezzato la buona volontà del brasiliano che inizialmente è stato favorevole alla ricerca di una soluzione condivisa, e poi si è messo a disposizione di Allegri. "Ieri è stato titolare ed è stato osservato speciale, non sempre ha dimostrato di aver capito esattamente cosa volesse da lui il tecnico - il retroscena di Tuttosport -. Più volte, infatti, Allegri gli ha intimato minacciosamente di stare davanti alla difesa e stare in mezzo, poiché quando si decentrava apriva spazi al Genoa".